Синоптики РТ объявили о штормовом предупреждении

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий. Прогноз по республике на следующие сутки появился на сайте Гидрометцентра РТ.

Сегодня, 4 августа, в ближайший час и до конца дня, по сообщению Гидрометцентра РТ в Татарстане ожидаются грозы, ливневые дожди, град и сильный ветер. Он будет дуть со скоростью до 15–20 м/с. При этом на территории республики сохраняется установившаяся жаркая погода.

В четверг днем столбики термометров покажут +24˚…+26˚, а ночью — +15˚…+17˚.

При осадках владельцам частных домов рекомендуется заранее принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.