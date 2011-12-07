Минниханов и Зиничев посетили заводы КАМАЗ и КВЗ

Президент РТ Рустам Минниханов и глава МЧС РФ Евгений Зиничев посетили Казанский вертолетный завод и завод «КАМАЗ» в ходе рабочего визита министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На КВЗ делегации представили вертолеты Ми-38, Ми-8МТВ-1, Ми-17В-5, модернизированный Ми-8МТВ-5М, а также Ансаты в трех модификациях. Гостям завода доложили о ходе работ по изготовлению вертолета Ми-8МТВ-1 для МЧС РФ.

На заводе «КАМАЗ» главе МЧС РФ и президенту РТ представили перспективные модели автомобилей «КАМАЗ», вездеход «КАМАЗ-Арктика» и грузовики повышенной проходимости. Также Зиничев и Минниханов ознакомились с выставкой спасательных автомобилей на шасси «КАМАЗ», встретились с командой «КАМАЗ-Мастер» и совершили тест-драйв на новом магистральном тягаче «КАМАЗ-54901».

Затем состоялось совещание по вопросам перспективы дальнейшего сотрудничества МЧС РФ и ПАО «КАМАЗ».