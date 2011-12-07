Сегодня в Васильево открылся новый спорткомплекс

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Сегодня в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана состоялось открытие нового универсального спортивного зала с одноименным названием — «Васильево», сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.
Заниматься физкультурой здесь смогут более 300 человек в день. Кроме того, здесь будет организован учебно-тренировочный процесс и будут проводиться соревнования регионального уровня.
Спорткомплекс сооружен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» Национального проекта «Демография».