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Сегодня в Васильево открылся новый спорткомплекс

Заниматься физкультурой здесь смогут более 300 человек в день.

Сегодня в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана состоялось открытие нового универсального спортивного зала с одноименным названием — «Васильево», сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Заниматься физкультурой здесь смогут более 300 человек в день. Кроме того, здесь будет организован учебно-тренировочный процесс и будут проводиться соревнования регионального уровня.

Спорткомплекс сооружен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» Национального проекта «Демография».

КВ
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