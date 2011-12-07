В Казани горбольница №12 прекратит работу как «ковидный» госпиталь

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В Казани горбольница № 12 прекратит работать как госпиталь для пациентов с коронавирусом со следующей недели, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
«12-я больница активно разгружается. Мы думаем, что к середине следующей недели будут выписаны пациенты, у которых заканчивается курс лечения», — сказал Жаворонков.
После выписки последнего пациентов понадобится еще несколько дней на дезинфекцию медучреждения.
Ранее оказание плановой медицинской помощи было частично возобновлено в горбольнице № 16. Часть коек все еще предназначены для «ковидных» пациентов.