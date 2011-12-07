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В Татарстане ожидается туман ночью 4 октября

Ухудшение погоды прогнозируется на ночь и утро воскресенья.

В Татарстане ожидается туман ночью и утром в воскресенье, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ухудшение погодных условий ожидается с 0.00 до 9.00 4 октября.

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