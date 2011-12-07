Жители Нижнекамска возмущены строительством «Макдонолдса» в одном из дворов

В Нижнекамске жители одного из дворов организовали собрание, чтобы выразить свой протест против строительства кафе быстрого питания «Макдоналдс», сообщает НТР24.

Жильцы собрались в 16 часов у дома № 17 на проспекте Мира. Всех присутствующих возмущало решение местных властей построить здесь «Макдоналдс», а также информация о том, что 60% жильцов все-таки поддержало его строительство.

«Все жильцы в шоке откуда 60% за Мак. Народу собралась прилично. Надо бороться, а как и кто поможет нам, пока одному богу известно», — сообщил один из участников собрания Владимир.

Еще весной власти проводили голосование, готовы ли местные жители к появлению тут ресторана. По словам Владимира, предлагалось всего три варианта того, что здесь могут построить: «Макдоналдс», и два других торговых объекта. Варианта «Против» не было.

«Проводили опрос соседних домов, которым без разницы. Я спрашивал жильцов дома по Мира 5, как они бы были, если во дворе их дома построили бы Мак, они сказали, что вышли бы протестовать, что мы и делаем», — поделился Владимир.