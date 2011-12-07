Казанцев приглашают завтра на сельхозярмарки

Завтра, в субботу, 5 декабря, Минсельхозпрод РТ приглашает жителей республики приобрести продукты по доступным ценам на традиционных сельхозярмарках. Они состоятся в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах и в поселке Октябрьский Зеленодольского района (торгово-ярмарочный комплекс «Новая Тура»), сообщает подробности пресс-служба агроведомства.

Фермеры республики привезут для горожан свою продукцию: мясо, колбасы, разливное молоко, сыры, масло, яйца, а также овощи, мед, сахар, муку и крупы.

Сельхозярмарки в Татарстане стартовали 12 сентября и вот какая любопытная статистика зафиксирована по итогам прошедших торговых дней.

Горожанам реализовано сельхозпродукции на общую сумму 922 млн рублей. Покупатели приобрели 1000 тонн мяса, 230 тонн разливного молока, 3,5 млн штук куриных яиц, 500 тонн муки и 705 тонн сахарного песка, 23,3 тысяч тонн картофеля и овощей.

Отметим, что сельскохозяйственные ярмарки в республике будут проводиться еженедельно до Нового года.