Татарстан занял 1-е место в России по производству молока

Минсельхоз России отметил лидерство Татарстана по объемам реализации молока, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Согласно данным Минсельхоза РФ, суточный объем сдачи молока сельскохозяйственными организациями страны составил 46,13 тыс. тонн, что на 6% (2,6 тыс. тонн) больше аналогичного показателя прошлого года.

А вот максимальные объемы сдачи молока достигнуты в Республике Татарстан. Вслед за нашей республикой в первой десятке лидеров идут Краснодарский край, Белгородская, Воронежская, Кировская, Новосибирская, Ленинградская, Свердловская области и Республика Удмуртия.

Лидирующие позиции уже внутри самого Татарстана по надою молока от одной коровы за сутки являются Атнинский район (29,7 кг), Мамадышский (24,9 кг), Кукморский (23,5 кг), Сабинский (23 кг) и Балтасинский районы (21,3 кг).