В Татарстане полностью создан страховой фонд семян для воспроизводства леса

В Республике Татарстан завершены работы по формированию страхового фонда семян лесных растений. В числе запасов - 253 кг семян хвойных пород. Из них сосны – 134 кг, ели – 105 кг и лиственницы – 14 кг.

Страховой фонд семян лесных насаждений в Татарстане решили создать на случай чрезвычайных ситуаций, таких, например, как восполнение лесных массивов после крупных пожаров, неурожаи. Такие запасы созданы по инициативе специалистов Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан, сообщает пресс-служба ведомства.

Хранятся семена на специализированном складе лесного селекционно-семеноводческого Центра РТ в п. Лесхоз Сабинского района республики.