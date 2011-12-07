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В Татарстане полностью создан страховой фонд семян для воспроизводства леса

Страховой фонд семян лесных насаждений в Татарстане решили создать на случай чрезвычайных ситуаций, таких, например, как восполнение лесных массивов после крупных пожаров, неурожаи.

В Республике Татарстан завершены работы по формированию страхового фонда семян лесных растений. В числе запасов - 253 кг семян хвойных пород. Из них сосны – 134 кг, ели – 105 кг и лиственницы – 14 кг.

Страховой фонд семян лесных насаждений в Татарстане решили создать на случай чрезвычайных ситуаций, таких, например, как восполнение лесных массивов после крупных пожаров, неурожаи. Такие запасы созданы по инициативе специалистов Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан, сообщает пресс-служба ведомства.

Хранятся семена на специализированном складе лесного селекционно-семеноводческого Центра РТ в п. Лесхоз Сабинского района республики.

КВ
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