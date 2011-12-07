В РТ отремонтируют 130 км федеральных дорог

В общей сложности в Татарстане в 2020 году планируется ремонт 130 км федеральных дорог, среди которых участки трасс М-7 «Волга» и Р-239 Казань-Оренбург. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции заместитель руководителя ФКУ «Волго-Вятскуправавтодор» Сергей Автономов.«В соответствии с постановлением, мы перешли на новые межремонтные сроки: капитальный ремонт проводится раз в 24 года, ремонт — раз в 12 лет. В республике 1040 км федеральных дорог, получается, что в годы мы должны ремонтировать 87 км», — пояснил Сергей Автономов.Проведение ремонтных работ запланировано в Чистопольском, Новошешминском, нижнекамском, Бавлинском и Бугульминском районах. Кроме того, в текущем году запланирован капитальный ремонт 30 км федеральных дорог. Следует отметить, что в 2019 году было отремонтировано 133 километра дорог.До этого «КВ» сообщали, что на строительство БКК в 2020 году выделят 490 млн рублей.