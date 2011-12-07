27 мартовских температурных рекордов 21-го века

Марту-зимобору предстоит еще и хмуриться, и солнышком греть, и холодом веять: «Март не постоянен и не верен - то плачет, то смеется». Древнерусское название марта сухий намекает на бедность этого месяца на осадки. Из-за таяния снега и появления настоящих проталин март прозвали протальником.

В начале марта зима еще сопротивляется весеннему теплу, не зря фенологи уточняют, март - это только предвесенье. Поэтому расслабляться не стоит, поскольку в средней полосе март в отдельные годы еще отличается зимней погодой и морозы могут возвращаться, правда, уже без экстремальных показателей.

Ближе к середине марта весна начинает проявляться довольно стремительно: южные ветры несут оттепель, «снежный трон» зимы начинает разрушаться, пробуждаются реки, во второй половине месяца прилетают долгожданные вестники весны грачи, ближе к концу марта - скворцы. Нынче из-за аномального тепла график возвращения птиц сдвинется минимум на неделю. Издревле в народе отмечали: «Грач - на проталину, скворец - на прогалину».

Некоторые прогнозисты вновь пугают, что март отыграется за большое тепло в зимние месяцы. Действительно, текущая зима в Казани идет по климатическому графику одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Но говорить о том, что весна уже стучится в дверь, еще преждевременно. Тем не менее очень теплая зима, безусловно, предоставит грядущей весне карт-бланш.

По многолетним данным, в Казани средняя мартовская температура воздуха составляет 5,1 гр. мороза. Месячная сумма осадков, выпадающих в течение марта, самая меньшая в году - всего 27 мм, что почти в три раза меньше, чем выпадает за один летний месяц.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России март этого года в Татарстане по погодным проявлениям, как и наметилось в последние годы, будет заметно отличаться по средним многолетним показателям. Средняя температура месяца ожидается до 2 гр. выше нормы, предполагаемое количество осадков также немного превысит среднее многолетнее количество, так что дефицита осадков не случится и облегчатся условия перезимовки растений.

В начале этой недели территория Татарстана оказалась под влиянием гребня сибирского антициклона. Преобладала солнечная преимущественно без осадков погода. При прояснениях ночные температуры опускались до 3 - 5 гр. мороза, днем воздух прогревался в начале до 0, позднее - до 5 гр. тепла. А подошедший к Казани с запада атмосферный фронт с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега и мороси быстро переместился на восток.

Сейчас погоду в Казани и пригородах формирует смещающийся со Скандинавии очередной солнечный антициклон. Рост атмосферного давления привел к размыванию облачности. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки 5 - 10 гр. мороза, днем ожидается от 2 гр. мороза до 3 гр. тепла. При таком температурном фоне местами на дорогах образуется сильная гололедица, будьте осторожны!

До середины месяца основной температурный фон в ночные часы будет преобладать в значениях от 0 до 5, при прояснениях местами до 10 гр. мороза, днем - в значениях, близких к нулю, с частыми оттепелями до 2 - 4 гр. тепла. Местами прогнозируются небольшие осадки: снег, переходящий в мокрый снег и дождь.

В первые дни третьей декады сохранится неустойчивая погода с осадками, преобладающая температура днем 4 - 6 гр. тепла, ночью около 0. Завершится март очень теплой погодой.

Обратимся к данным климатического архива по марту за весь ряд многолетних наблюдений в Казани. Самым теплым в целом выдался март 2002 года, когда впервые с 1812 года среднемесячная температура в Казани отмечена в положительных значениях - 0,2 гр. тепла, отклонение от нормы составило рекордные 4,9 гр. Это еще одно доказательство, что глобальное потепление произошло и продолжается.

Самая низкая температура - 31,7 гр. мороза - отмечалась 4 марта 1963 года. Самая высокая была зафиксирована 31 марта 2007 года в Авиастроительном районе и составила 14,9 гр. тепла.

Из последних лет особенно рекордным по перекрытию абсолютных максимумов по температуре в марте оказался текущий 21-й век. Начиная с 2000 года 27 раз происходило перекрытие рекордов дня: в 2007 году 7 раз, в 2008-м - 2 раза, в 2014-м - 3 раза, в 2015-м - 9 раз, в 2016-м - 2 раза, в 2017-м - 3 раза. В отдельные дни этих лет были зафиксированы самые высокие температуры текущих дней за весь период наблюдений.

Но и по-зимнему холодным в 21-м веке март выдался в 2005, 2013 и 2018 году, когда средняя месячная температура была на 4 гр. ниже нормы. Прошлогодний март был умеренно теплым, средняя температура на 2,7 гр. превышала норму, в последний день месяца в теплом секторе циклона воздух прогрелся до +8,5 гр. Вот такой он, непредсказуемый март - прекрасное «утро года».