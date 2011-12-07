Казань и Сербию может связать прямое авиасообщение

Сегодня в Казанском Кремле состоялась встреча президента РТ Рустама Минниханова с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем, на которой было предложено организовать прямое авиасообщение между РТ и Сербией. Об этом сообщает пресс-служба президент РТ.

По словам Минниханова, Татарстан уделяет большое внимание расширению деловых связей с сербскими компаниями: республика поставляет изделия из резины, продукцию машиностроения, пластмассы, продукты нефтехимии, импортируя при этом различные виды оборудования, металлические изделия, средства наземного транспорта.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич поблагодарил руководство за организацию визита на высшем уровне, а также отметил потенциал, который имеет Татарстан. По его мнению, есть все возможности для укрепления общих взаимосвязей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что авиарейс из Казани в Бухару может появиться по предложению Президента РТ.