Татарстанское предприятие пользовалось водой без разрешения

Эксперты Заволжского территориального управления Минэкологии РТ при участии представителей Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры осуществили рейд по Кайбицкому району. Во время проверки специалистами было зафиксировано экологическое преступление. Некая организация для личных нужд добывала подземную воду из скважины, вырытой в хоззоне полигона села Большие Кайбицы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

В отношении должностного лица специалисты составили протокол об административном правонарушении. Не признавший своей вины нарушитель направил жалобу на имя Кайбицкого райсуда РТ. Госорган счел нужным оставить решение экологов по данному делу в силе.

Помимо всего прочего, Татарская природоохранная межрайонная прокуратура выставила иск о приведении полигона в надлежащее состояние, уничтожении скважины и устранении всех обнаруженных нарушений.