В 2020 году для детей-сирот в Татарстане закупят около 600 квартир

В пресс-службе Минстроя РТ сообщили о закупке порядка 600 квартир для детей-сирот Татарстана на общую сумму более 840 млн рублей. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Как сообщают в ведомстве, из бюджета республики выделено 794,19 млн рублей, а из бюджета РФ выделят еще 46,52 млн рублей. Общее финансирование уйдет на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Все квартиры будут предоставляться в чистовой отделке в любом многоквартирном доме размером не менее 24 кв. метров. Исключения составляют лишь дома, подлежащие сносу, и квартиры на цокольном, полуподвальном этаже.