В апреле в РТ будет действовать ограничение движения тяжеловесных транспортных средств

В Татарстане в апреле будет действовать ограничение движения тяжеловесных транспортных средств, сообщается на сайте мэрии Казани.

В Татарстане по дорогам разрешено будет ездить автомобилям с нагрузкой 6 тонн на ось, независимо от расположения и количества осей в тележке. Список дорог регионального значения можно посмотреть на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Беспрепятственно передвигаться по дорогам регионального значения можно будет пассажирским автобусам, транспорту, перевозящему продукты, горючее, лекарства и другое.