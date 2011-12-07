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В апреле в РТ будет действовать ограничение движения тяжеловесных транспортных средств

Оно вводится из-за сезонной насыщенности влагой дорожного покрытия и снижения прочности дорог.

В Татарстане в апреле будет действовать ограничение движения тяжеловесных транспортных средств, сообщается на сайте мэрии Казани.

В Татарстане по дорогам разрешено будет ездить автомобилям с нагрузкой 6 тонн на ось, независимо от расположения и количества осей в тележке. Список дорог регионального значения можно посмотреть на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Беспрепятственно передвигаться по дорогам регионального значения можно будет пассажирским автобусам, транспорту, перевозящему продукты, горючее, лекарства и другое.

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