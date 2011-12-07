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В Татарстане детские утренники проведут без родителей

Утренники к 8 марта в детских садах республики проведут без зрителей в целях профилактики гриппа и ОРВИ.

В детских садах Татарстана в целях профилактики гриппа и ОРВИ детские утренники проведут без родителей, сообщает «НТР 24».

«В профилактике заболеваний используются натуральные средства: лук и чеснок, а также лимон», — отметила заведующая нижнекамским детским садом № 75 Любовь Эргерт.

Кроме того, все воспитатели встречают и провожают деток в масках, утром у воспитанников измеряют температуру.

Недопущение зрителей на утренники напугало и возмутило родителей. Тогда в детсаду придумали, как решить эту проблему: заведующая попросила снять представление на камеру, а затем смонтировать поздравление и разослать фильм родителям.

КВ
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