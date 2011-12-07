В Татарстане планируют создать союза эстрадных исполнителей

Министр культуры РТ Ирада Аюпова проведет встречу с представителями шоу-бизнеса, на которой планирует обсудить создание союза для эстрадных исполнителей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

По мнению Аюповой, для артистов, работающих в эстрадном направлении, должен быть создан свой союз, в котором они могли бы объединится, поскольку проблемы тогда станет решать значительно проще. Например, качество репертуара, критерии отбора песен для ротации и гастрольная деятельность.

Аюпова считает, что государство не может вмешиваться в профессиональное сообщество певцов, ибо внутри объединения должно быть взаимное согласие.

Организовать встречу с представителями эстрады планируют в ближайшее время.