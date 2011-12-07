Жители села Отар-Дубовка собираются на свои деньги построить пожарное депо

Отар-Дубовка находится в 30 км от райцентра – Пестрецы. Если случается возгорание, пожарные подразделения не могут быстро добраться до села. В 2010 году сгорели 4 дома, в 2012 году еще 2 жилых строения. Чтобы сохранить дома сельчан, жители пришли к единодушному решению купить пожарную машину. Покупку помогла осилить программа самообложения граждан, которая работает по принципу софинансирования. Так, на 1 рубль населения направляется 4 рубля из республиканского бюджета.

Произведя расчеты, получилось, что каждый житель Отар-Дубовка, должен внести всего по 500 рублей. Всего набралось 180 тысяч рублей. Правительство Татарстана добавило еще 720 тысяч рублей. На собранные средства сельчане купили пожарную машину АРС-14.

Боевое крещение автомобиль получил 27 мая. В соседней деревне в 3 часа ночи загорелся жилой дом. Глава сельского поселения Отар-Дубровка Фаяз Калимуллин вместе со своим родственником на «народном» пожарном автомобиле выехали на подмогу соседям. По распоряжению профессионального руководителя пожарного подразделения Фаяз Калимуллин подвозил воду для тушения пожара.

Теперь сельчане собирают деньги на строительство пожарного депо. Пока в копилке 165 тысяч рублей. Жители Отар-Дубовка вновь надеются на программу самообложения, сообщает пресс-служба МЧС РТ.