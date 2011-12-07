Движение по трассе Пестрецы – Чита ограничат на несколько дней

В Татарстане с 7–20 июля планируют закрыть участок автодороги Пестрецы — Чита — Янцевары, сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

В министерстве отмечается, что временные трудности для автомобилистов связаны с тем, что на этом участке запланирован ремонт дорожного полотна.

На период закрытия участка водители смогут воспользоваться альтернативными маршрутами — объездом по автодорогам М7 «Волга», М7 «Волга» — Кулаево — Пестрецы, М7 «Волга» — Отар Дубровка — Казыли. Автомобилистам рекомендуется заранее продумать свой путь.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане на месяц будет закрыт участок автодороги Елабуга — Лекарево в связи с ремонтными работами.