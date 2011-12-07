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Храмы Спасского района РТ будут законсервированы

Работы по консервации на объектах начнутся уже в следующий понедельник.

В Комитете по охране объектов культурного наследия в Татарстане отреагировали на жалобы активистов о превращении храмов в Спасском районе в коровники.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что церкви Михаила Тверского и Троицы Живоначальной 1761 года и 1859 года постройки стали использовать в качестве зернохранилища и загона для домашнего скота. Тогда прокуратурой республики была организована проверка.

В настоящее время храмы не имеют собственников. Поэтому объекты планируется передать в собственность государства. Данной проработкой вопроса занялись председатель Госкомитета по охране ОКН Иван Гущин и глава муниципалитета Фаргат Мухаметов.

Работы по консервации на объектах начнутся уже в следующий понедельник.

КВ
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