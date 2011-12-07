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Татарстанцы пожаловались на несанкционированную свалку в Иннополисе

Площадь свалки строительных отходов составила 510 кв. метров.

Татарстанцы пожаловались на несанкционированную свалку в Иннополисе, сообщает пресс-службы Минэкологии РТ.

Нарушение природоохранного законодательства подтвердилось в ходе экологического обследования территории. Специалисты выяснили, что площадь несанкционированной свалки составила 510 кв. метров. Также на участке обнаружили строительные и ремонтные отходы.

Отчищать территорию начали прибывшие на место экологи совместно с жителями Введенско-Слободского сельского поселения. Всего было вывезено 62 кубометра мусора.

КВ
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