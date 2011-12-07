В Казани ФСБ изъяли 48 млн у обвиняемого в афере с беспилотниками

Сотрудникам ФСБ удовлетворили ходатайство об изъятии 48 млн рублей у замдиректора «СТД-Радикас» Андрея Полошкова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Вахитовском суде Казани.

Обнаружили крупную сумму денег в багаже Полошкова весной этого года. Объяснить полицейским откуда они появились он не смог. После следователи выдвинули предположение, что деньги у бизнесмена оказались в результате мошенничества. Мужчина обвиняется в афере с поставкой запчастей для беспилотников «Орлан». Сумма сделки составила почти полмиллиарда рублей.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование по делу продолжается.