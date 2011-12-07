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Врачи Нижнекамска удалили женщине опухоль в 20 килограммов

Опухоль образовалась от воспаления лимфостаза, появившегося после онкологического заболевания.

Врачи нижнекамской ЦРБ провели успешную трехчасовую операцию по удалению 20-килограммовой опухоли с руки местной жительницы.

В пресс-службе больницы пояснили, что опухоль у пациентки образовалась от воспаления лимфостаза, появившегося после онкологического заболевания, которого она перенесла в 2008 году. Стремительно увеличиваться в размерах нарост стал только в 2020 году. Опухоль создавала огромную нагрузку на позвоночник, но сама рука при этом не болела.

«Пациентка постоянно наблюдалась у онкологов, себя не забросила, но, тем не менее, на фоне первой операции у неё развился лимфостаз верхних конечностей и фиброма больших размеров на правой руке. Мы понимали, риск был высокий в связи с возрастом пациентки, объемом работы, у нее были сопутствующие патологии и аллергия на большое количество медицинских препаратов», — пояснил один из врачей, проводивших операцию.

К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, а сама операция прошла успешно. Сейчас женщина уже активно двигает рукой, разрабатывает ее, послеоперационная рана заживает хорошо.

КВ
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