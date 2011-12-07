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В селе Новое Шигалеево откроется новый детский сад

Детский сад «Росток» («Усенте») рассчитан на 220 воспитанников.

В жилом комплексе «Усадьба Царево» в селе Новое Шигалеево Пестречинского района Татарстана распахнет свои двери для малышей новый детский сад с именем «Росток». Инспекция Госстройнадзора РТ выдала заключение о соответствии построенного объекта всем требованиям проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.

Детский сад «Росток» («Усенте») рассчитан на 220 воспитанников. В двухэтажном здании будут действовать 12 групп с игровыми, спальными комнатами и комнатами для игр. Предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий. Особенность нового дошкольного учреждения — объект оборудован лифтом с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сельский детский сад построен по программе реализации национального проекта «Демография».

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