В селе Новое Шигалеево откроется новый детский сад

В жилом комплексе «Усадьба Царево» в селе Новое Шигалеево Пестречинского района Татарстана распахнет свои двери для малышей новый детский сад с именем «Росток». Инспекция Госстройнадзора РТ выдала заключение о соответствии построенного объекта всем требованиям проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.

Детский сад «Росток» («Усенте») рассчитан на 220 воспитанников. В двухэтажном здании будут действовать 12 групп с игровыми, спальными комнатами и комнатами для игр. Предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий. Особенность нового дошкольного учреждения — объект оборудован лифтом с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сельский детский сад построен по программе реализации национального проекта «Демография».