Казанский пороховой завод заплатит штраф в 150 тыс. рублей за неправильное хранение взрывчатых материалов

Арбитражный суд РТ обязал Казанский пороховой завод выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей за нарушение хранения взрывчатых веществ. Изначальная сумма штрафа, требуемая Ростехнадзором, составляла 300 тыс. рублей, но из-за тяжелого имущественного положения суд снизил сумму, сказано в материалах Арбитражного суда РТ.

«Выявленное нарушение является существенным и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде», — сказано в решении.