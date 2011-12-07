Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанский пороховой завод заплатит штраф в 150 тыс. рублей за неправильное хранение взрывчатых материалов

Изначально Ростехнадзор выписал заводу штраф на 300 тыс. рублей.

Арбитражный суд РТ обязал Казанский пороховой завод выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей за нарушение хранения взрывчатых веществ. Изначальная сумма штрафа, требуемая Ростехнадзором, составляла 300 тыс. рублей, но из-за тяжелого имущественного положения суд снизил сумму, сказано в материалах Арбитражного суда РТ.

«Выявленное нарушение является существенным и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде», — сказано в решении.

КВ
Лента новостей