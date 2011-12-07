Около 14 тыс. казанских школьников отдохнут в пришкольных лагерях

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14 тыс. казанских школьников проведут осенние каникулы в пришкольных лагерях, сообщил начальник Управления образования Ирек Ризванов на деловом понедельнике в Исполкоме Казани.
«В 159 образовательных учреждениях города будут работать пришкольные лагеря, которые примут почти 14 тыс. детей», — уточнил он.
Плата за смену в лагере составит 180 рублей. Детям будут проводить различные тематические занятия в рамках единой смены «Город юных граждан».
Напомним, осенние каникулы пройдут со 2 по 8 ноября.