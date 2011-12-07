Около 14 тыс. казанских школьников отдохнут в пришкольных лагерях

14 тыс. казанских школьников проведут осенние каникулы в пришкольных лагерях, сообщил начальник Управления образования Ирек Ризванов на деловом понедельнике в Исполкоме Казани.

«В 159 образовательных учреждениях города будут работать пришкольные лагеря, которые примут почти 14 тыс. детей», — уточнил он.

Плата за смену в лагере составит 180 рублей. Детям будут проводить различные тематические занятия в рамках единой смены «Город юных граждан».

Напомним, осенние каникулы пройдут со 2 по 8 ноября.