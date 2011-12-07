Стали известны новые министры двух ведомств Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил новых руководителей Минстроя и Миндортранса республики.

Теперь официально возглавлять министерство транспорта и дорожного хозяйства станет бывший руководитель строительства архитектуры и ЖКХ Татарстана Фарит Ханифов. Курировал ведомство он с 2020 года.

А на его место направили экс-руководителя Главного инвестиционно-строительного управления РТ Марата Айзатуллина. На прежней должности он проработал почти 7 лет.