Татарстанская таможня в сентябре перечислила 835,1 млн рублей в федеральный бюджет

Татарстанские таможенники в сентябре перечислили в федеральную казну 835,1 млн рублей. Такие данные озвучила пресс-служба ведомства.

«Платежи по импорту составили 796 млн 238 тыс. рублей, таможенные сборы — 1 млн 340 тыс. рублей, утилизационные сборы — 37 млн 300 тыс. рублей, штрафы — 264 тыс. рублей», — уточняется в сообщении ведомства.

За сентябрь 2019 года республиканская таможня пополнила федеральный бюджет только на 163,2 млн рублей. С февраля по июнь 2020 года перечисления ведомства заметно отставали от аналогичных показателей за прошлый год. Платежи ведомства стали расти в июле (474 млн рублей против 222 за июль 2019 года), также показательным стал август (463 млн рублей — 2020 год, 235 — 2019 год).

Всего с начала 2020 года республиканские таможенники пополнили федеральный бюджет на сумму более 3 млрд рублей.