Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Татмедиа» возглавил Айдар Салимгараев

Президент РТ назначил руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Им стал Айдар Салимгараев.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы Татарстана. 

КВ
Лента новостей