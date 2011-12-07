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В Челнах за самую дешевую квартиру просят 420 тыс. рублей

Квартира находится в общежитии.

Самую дешевую квартиру в Набережных Челнах продают за 420 тыс. рублей. Квартира имеет одну комнату, и находится на пятом этаже сидоровского общежития. Здание 1970 года постройки, сообщают «Челнинские известия».

Самому жилью необходим косметический ремонт. Квартира площадью в 17,8 кв. м. В ней имеется лоджия и раздельный санузел. Квартира реализуется одним из банков через электронный аукцион.

Рядом с жилым домом находятся парк, остановки общественного транспорта, магазин, детский сад.

Сейчас в квартире зарегистрированы граждане.

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