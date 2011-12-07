Соцсети и государство: режим диалога с обществом включен

- Любое публичное слово спикера имеет определенные последствия для компании, - заметила в начале работы конференции PR-директор крупного мобильного оператора Кермен Манджиева. - И в первую очередь мы своих директоров и спикеров очень сильно брифуем: что можно говорить, а что нельзя. Сейчас их нужно обучать тому, что они пишут в социальных сетях, что мониторят, на какие паблики подписаны. Такие разборы у нас происходят еженедельно.Манджиева считает, что в новой цифровой реальности больше возможностей, но нужно понимать риски.- Без оценок рисков нет никакого смысла идти в соцсети - можете потерять и свой бренд, и бренд компании, - отметила спикер.Пример успешного внедрения «цифры» в госорганах представил Андрей Шубадеров, заместитель генерального директора одной из крупнейших IT-компаний Республики Беларуси.- Я начинал двигать SMM еще в армии, - вспоминает Шубадеров. - В 2002 году стал главным редактором сайта Минобороны Беларуси. Почему я оттуда начинаю, потому что слова «угроза» и «возможности» мне ясны. Сами понимаете, что такое люди военные и SMM. В 2005 году мы открыли первый на сайте минобороны форум, куда пришел министр. Он смотрел, что происходит в воинских частях. Солдаты писали, что тетя Таня из столовой вынесла сумочку. Наутро министр обороны сидит перед кучей народу и говорит: «Генерал такой-то, в вашей части женщина унесла сумочку из столовой. Вы в курсе?» Или присылают фотографию, как солдаты кому-то гараж делают. На следующий день офицера увольняют. Сети - возможность для тех, кто знает и может ими пользоваться. И возможности будут расширяться, когда люди начнут ощущать не только угрозу в SMM.Один из самых ярких кейсов, который мог бы взять на вооружение комитет по транспорту Казани, представил Кирилл Чиаурели, руководитель digital-направления департамента транспорта Москвы.- В нашем департаменте все, начиная от руководителя, признают, что соцсети - это важно и нужно. У нас происходит ежедневная коммуникация с пользователями, потому что им без нас никуда. Для примера, только метро осуществляет 3 миллиарда перевозок пассажиров в год. Понимаете, что количество обратной связи немаленькое. Вся наша коммуникация с пользователями делится на две группы. Первая - огромное количество сообщений в день по типу «Поезд отстает на 22 секунды. Вы должны все гореть в аду». Да, он иногда может отставать. Стараемся оперативно на это реагировать и отвечать. А вторая группа - это реализация различных проектов, которые направлены на улучшение имиджа московского транспорта в целом, - рассказал московский гость.В структуре департамента 8 подведомств, что помогает тестировать новые идеи на базе аккаунтов в социальных сетях.- К моему удивлению, образовалось зашкаливающее количество фанатов транспортной инфраструктуры. Какой бы негатив ни был, мы всегда знаем, что у нас есть армия из 10 - 15 тысяч преданных людей, которые встанут на защиту департамента при любом раскладе в сети. Они вступают в спор с тем, кто сказал что-то не так. Например, «Вот у вас в поезде грязное сиденье №13». Приходят сразу несколько тысяч пользователей, которые предлагают этому человеку замолчать и вообще уехать изМосквы, потому что он не имеет права со своим критическим лицом совершать поездки в наших поездах, где есть USB-зарядки, кондиционеры, экраны, на которых можно транслировать футбол. Эту грязную работу за нас выполняют наши фанаты, - поделился интересным опытом спикер.А руководитель digital-направления пресс-службы Роскосмоса Ольга Лукина рассказала, как выстроить работу с потоком негатива. Она отметила, что Роскосмос имеет официальные площадки в социальных сетях, где оперативно дается опровержение искаженным или недостоверным новостям. Ведь таких новостей на фоне аварий вбрасывается в сеть все больше. Лукина подчеркнула, что работа не ограничивается одним опровержением, а тема развивается два-три дня серией публикаций и видеоконтентом.В ходе многочасовой конференции спикеры представили свои точки зрения на заявленную проблему, рассказали о ярких кейсах и способах борьбы с фейковыми новостями из своей практики.