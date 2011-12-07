52 человека заболели коронавирусом в Казани

В Татарстане за сутки 88 человек заболели коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них один случай — завозной, остальные — контактные. 16 человек госпитализировано, 72 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

Пятерым заболевшим — нет 18 лет, 12-ти — от 18 до 30 лет, 31-му — от 30 до 50 лет, 22-м — от 50 до 60 лет, девяти — от 60 до 70 лет, шести — от 70 до 80 лет, двоим — от 80 до 90 лет, одному — более 90 лет.

В Казани выявлено 52 заболевших, в Набережных Челнах — 11, в Лениногорском, Нижнекамском районах — по три, в Альметьевском, Высокогорском, Зеленодольском, Пестречинском и Тукаевском районах- по два, в Актанышском, Балтасинском, Бугульминском, Елабужском, Лаишевском, Мамадышском, Новошешминском и Сабинском районах — по одному.

Всего, по данным на 5 декабря, в Татарстане зарегистрировано 10 775 случаев COVID-19. 9 418 человек — выздоровели (+58 за сутки).