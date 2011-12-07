Как и где татарстанцы в праздники нарушали требования гигиены

Праздничные дни в Республике Татарстан в целом проходят спокойно, без массовых нарушений требований санэпиднадзора. Жители республики соблюдают масочный режим при посещении мест массового скопления людей. 3 случая нарушений по вине организаторов мероприятий и сотрудников объектов торговли помогли выявить бдительные жители округи и проверка с выездом на место подтвердила эти факты.

О подробностях рассказала на встрече с журналистами в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Так, например, в зоне отдыха озера Лебяжье персонал кафе обслуживал посетителей без масок и без наличия санитайзеров. А в Альметьевске кафе работало до 4 часов утра 1 января, вместо разрешенного режима до 3 часов.

В целом в праздничные дни сотрудниками Роспотребнадзора были проверено 238 объектов, среди них — кинотеатры, кафе, различные медицинские учреждения. Выявлено 12 нарушений, что не так много — это около 5%. На нарушителей санитарного режима составлены протоколы, им предстоит оплатить административный штраф.