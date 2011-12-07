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Более 30 татарстанских учебных заведений в прошлом году снабдили новой техникой

Оборудование было поставлено по национальному проекту «Образования» и региональному проекту «Цифровая образовательная среда».
В 2019 году 15 школ, 17 техникумов и колледжей оснастили новым компьютерным и презентационным оборудованием, сообщает ИА «Татар-информ». Оно было поставлено по национальному проекту «Образования» и региональному проекту «Цифровая образовательная среда».В шести районах Татарстана удалось обновить школьные спортзалы, которые расположены в сельских учебных заведениях. Отметим также, что КФУ стал обладателем гранта из федерального бюджета. Его размер составил почти 2,4 млн рублей. ВУЗ тогда презентовал проект под названием «Международная эко-технологическая смена».Также «Казанские ведомости» сообщали, что еще две новые школы откроются в Казани.
КВ
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