Более 30 татарстанских учебных заведений в прошлом году снабдили новой техникой

В 2019 году 15 школ, 17 техникумов и колледжей оснастили новым компьютерным и презентационным оборудованием, сообщает ИА «Татар-информ». Оно было поставлено по национальному проекту «Образования» и региональному проекту «Цифровая образовательная среда».В шести районах Татарстана удалось обновить школьные спортзалы, которые расположены в сельских учебных заведениях. Отметим также, что КФУ стал обладателем гранта из федерального бюджета. Его размер составил почти 2,4 млн рублей. ВУЗ тогда презентовал проект под названием «Международная эко-технологическая смена».Также «Казанские ведомости» сообщали, что еще две новые школы откроются в Казани.