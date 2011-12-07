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Рустам Минниханов провел встречу с президентом РФС

Стороны затронули вопросы развития футбола в Татарстане.
В среду Президент РТ Рустам Минниханов провел рабочую встречу с президентом РФС Александром Дюковым, сообщает пресс-служба главы республики. Стороны на встрече затронули вопросы развития футбола в Татарстане. Также обсуждалась тема мер поддержки и популяризации здорового образа жизни. Данная встреча была проведена в рамках подготовки к подписанию четырехстороннего соглашения между министерствами спорта РФ и Татарстана, РФС и местной федерацией футбола.
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