Рустам Минниханов провел встречу с президентом РФС

В среду Президент РТ Рустам Минниханов провел рабочую встречу с президентом РФС Александром Дюковым, сообщает пресс-служба главы республики. Стороны на встрече затронули вопросы развития футбола в Татарстане. Также обсуждалась тема мер поддержки и популяризации здорового образа жизни. Данная встреча была проведена в рамках подготовки к подписанию четырехстороннего соглашения между министерствами спорта РФ и Татарстана, РФС и местной федерацией футбола.