Средняя оплата труда в сфере промышленности Татарстана составила 43,7 тысячи рублей

Министерство промышленности и торговли РТ опубликовало отчет о среднемесячной зарплате в промышленности республики. В 2019 году она составила 43,7 тысячи рублей.

Если обратить внимание на ряд других отраслей, то там средняя оплата труда ниже, чем в среднем по промышленности. Так, в производстве одежды средняя заработная плата на предприятиях составляет 15,2 тысячи рублей, в производстве изделий из кожи — 20,8 тысячи рублей.

Однако в других предприятиях ситуация значительно меняется: в производстве нефтепродуктов - 65,3 тыс. рублей, в добыче полезных ископаемых - 58,3 тыс. рублей, в производстве химических продуктов - 55,1 тыс. рублей, в производстве бумаги - 53,1 тыс. рублей, а в производстве транспорта и оборудования - 45 тыс. рублей.

Всего в промышленности работают более 332 000 человек.