Стало известно, когда начнется выдача льготных кредитов по сельской ипотеке

С марта планируется начало выдачи льготных кредитов по сельской ипотеке, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. Для этого кредитные организации заключат соглашения с профильным федеральным министерством, после чего проведут сбор и обработку заявок от потенциальных заемщиков. Федеральное министерство должно будет утвердить их реестр, а затем стартует выдача ипотечных кредитов.

Напомним, что госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена Правительством России в конце мая прошлого года. Ставка кредитования будет варьироваться от 0,1 до 3% годовых, а срок ипотечного кредита может достигать 25 лет. Размер льготного ипотечного кредита для сельских территорий будет на уровне 3 млн рублей.