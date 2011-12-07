Татарстанцы называют своих детей Макарий и Лара

В течение минувшей недели, с 24.02 по 01.03, в ЗАГСах столицы РТ зафиксирован факт рождения 357 детей. Среди новорожденных младенцев — 193 мальчика и 164 девочки.

Возраст самой юной мамы равняется 19 годам, а самого молодого папы — 20 лет. Самой зрелой матери исполнилось 48 лет, а самому возрастному отцу — 61 год. Минимальный вес младенца составил 0,7 кг, а максимальный — чуть более 4,7 кг.

Как рассказало Управление ЗАГС г. Казани, наиболее часто используемыми детскими именами недели являются: Тимур, Малика, Марьям, Данил, Ева и др. Самые необычные имена, выбранные родителями, Альфина, Лара, Макарий и Айзат и пр.