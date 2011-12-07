В Чистополе появится новая детская школа искусств

Трехэтажная детская школа искусств будет построена в Чистополе. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

По условиям техзадания площадь новостройки составит 3 тысячи кв. метров. Под крышей разместят мастерские металлообработки и деревообработки, судомодельную мастерскую с бассейном, актовый зал и ряд других помещений.

Подразумевается и благоустройство прилегающей территории: у школы посадят деревья, разместят малые архитектурные формы. Лимит финансирования на возведение объекта составит почти 116,5 млн рублей.