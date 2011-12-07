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В РТ приступили к плановому осмотру лесопожарных станций

Для этой цели собрана специальная комиссия.

В РТ проходит проверка готовности лесопожарных станций к старту пожароопасного сезона в лесах. Для этой цели собрана специальная комиссия, сообщает пресс-служба Минлесхоза Татарстана.

Комитет побывал уже на нескольких лесопожарных станциях. Среди осмотренных корпусов, оснащенных пожарной техникой, ГБУ РТ «Зеленодольский опытный лесхоз», ГБУ РТ «Нурлатский лесхоз» и др. Во время проверки отдельное внимание было уделено укомплектованности лесопожарных станций, работоспособности техники и подготовленности личного состава. Кроме того, инспектировались планы тушения лесных пожаров и прочие техдокументы.

К слову, всего на территории лесного фонда в Татарстане функционируют 23 лесопожарные станции.

КВ
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