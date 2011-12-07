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Дороги, нефть и 3D-печать: в Казани состоялось вручение премии молодым учёным

В этом году на конкурс были отправлены 12 работ из разных областей инженерных наук.

В Академии наук РТ прошло вручение Государственной премии РТ имени академика В. Е. Алемасова, состоялось в канун дня рождения учёного.

Вячеслав Алемасов, уроженец Казани и один из основоположников казанской научно-педагогической школы теплоэнергетики и реактивного двигателестроения, широко известен в России и за рубежом.

Премия ежегодно присуждается Президентом Татарстана за выдающиеся научные достижения в области инженерных наук и значительный вклад в развитие приоритетных отраслей науки и промышленности трем молодым учёным Татарстана.

В этом году на конкурс были отправлены 12 работ из разных областей инженерных наук. После экспертизы и голосования 3 лучшие работы были представлены Президенту РТ для принятия окончательного решения.

Лауреатами стали: кандидат технических наук, доцент «КГАСУ» Дамир Аюпов за вклад в разработку дорожных и гидроизоляционных покрытий, Илья Саушин — кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории гидродинамики и теплообмена Института энергетики — за вклад в развитие методов оценки расхода сырья в нефтепроводах, а также кандидат технических наук, доцент кафедры лазерных технологий «КАИ» Илья Цивильский — за вклад в развитие технологии плазменной обработки для 3D-печати.

Кроме того, лауреаты посетили кафедру КНИТУ-КАИ, где работал В. Е. Алемасов, и возложили цветы к мемориальной доске учёного.

КВ
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