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«Единая Россия» подала в ЦИК документы о выдвижении 15 депутатов от Татарстана во главе с Миннихановым

Решение было объявлено во время всероссийского партийного съезда. 

Партия «Единая Россия» на выборы в Госдуму РФ выдвинула свыше 600 кандидатов. От Татарстана баллотируются 15 человек, список возглавляет Президент республики Рустам Минниханов. 

Пресс-служба регионального отделения партии отмечает, что направленные в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении будут рассмотрены в течение 7 дней. Решение о выдвижении кандидатов было объявлено во время всероссийского партийного съезда. 

Заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Камалтынов отметил, что для кандидатов официально стартовала агитационная кампания. Однако повседневная работа с избирателями продолжается. Депутаты проводят встречи с населением и личные приемы. 

Во время агитационной кампании будет продолжена работа с наказами татарстанцев, которые они направили через сервис «Мой депутат». Камалтынов также отметил, что за время кампании вместе с избирателями будет подготовлена программа, направленная на каждого, кто заботится о будущем Татарстана.

КВ
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