Ещё 82 услуги стали доступны для татарстанцев на портале госуслуг РТ

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Новые 82 услуги переведены в электронный формат на портал госуслуг РТ в целях лучшей доступности для жителей республики, сообщает Министерство цифрового развития и информационных технологий РТ.
Наибольшее количество услуг предоставлено от следующих ведомств:
- Исполнительных комитетов муниципальных образований;
- Министерства труда и социальной защиты РТ;
- Министерства земельных и имущественных отношений РТ;
- Министерства лесного хозяйства РТ.
По словам министра цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллина, работа, которая сейчас ведётся совместно с муниципалитетами, отмечается особенной важностью, так как задача перевода в электронный формат всех социально-значимых услуг поставлена самим Президентом РФ. «Все государственные и муниципальные услуги, оказываемые на территории Татарстана, должны быть доступны для жителей в электронном формате» - добавил он.
«Цифровая трансформация» является одной из пяти национальных целей, определенных Президентом России Владимиром Путиным.