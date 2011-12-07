Ещё 82 услуги стали доступны для татарстанцев на портале госуслуг РТ

Новые 82 услуги переведены в электронный формат на портал госуслуг РТ в целях лучшей доступности для жителей республики, сообщает Министерство цифрового развития и информационных технологий РТ.

Наибольшее количество услуг предоставлено от следующих ведомств:

- Исполнительных комитетов муниципальных образований;

- Министерства труда и социальной защиты РТ;

- Министерства земельных и имущественных отношений РТ;

- Министерства лесного хозяйства РТ.

По словам министра цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллина, работа, которая сейчас ведётся совместно с муниципалитетами, отмечается особенной важностью, так как задача перевода в электронный формат всех социально-значимых услуг поставлена самим Президентом РФ. «Все государственные и муниципальные услуги, оказываемые на территории Татарстана, должны быть доступны для жителей в электронном формате» - добавил он.

«Цифровая трансформация» является одной из пяти национальных целей, определенных Президентом России Владимиром Путиным.