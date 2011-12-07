Минниханов встретил прибывшего в Татарстан главу МИД Венгрии Петера Сийярто

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретил прибывшего с рабочим визитом главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Основной целью прибытия Сийярто стало участие в церемонии начала строительства установки по производству резино-модифицированного битума на комплексе АО «ТАНЕКО». Также сопредседатель Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подпишет соглашение о создании консорциума между венгерским ОАО «МОЛ» и российским ООО «РМБ РУСС».