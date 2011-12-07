В Нурлате заложили основу стелы журналистам всех времён

В Нурлате прошла торжественная закладка основы стелы журналистам всех времён в рамках 90-летия со дня выхода первого номера районной газеты «Дуслык». Мероприятие прошло в сквере «Дуслык», сообщает ИА «Нурлат-Информ».

Поздравить коллектив журналистов пришла заместитель руководителя исполнительного комитета Нурлатского муниципального района по социальным вопросам Ляйсан Нафигина.

«Несмотря на все исторические события наша районная газета сохраняет свой статус, умение красиво излагать историю нашего района» - отметила руководитель исполкома.

Также с речью выступила руководитель филиала АО «ТАТМЕДИА» «Нурлат-информ» Резеда Гиняева. Она выразила гордость за то, что первый такой памятник в республике будет находиться в Нурлате и что новый объект будет привлекать внимание жителей и гостей города.

Помимо самой стелы, участниками была заложена капсула с посланием потомкам. Завершилось мероприятие памятной фотосъёмкой и исполнением гимна.