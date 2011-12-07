В Татарстане в тестовом режиме начали работу четыре пункта весогабаритного контроля

В Татарстане в тестовом режиме запущены четыре пункта весогабаритного контроля. Строительство пунктов осуществляется по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в национальный проект «Безопасные качественные дороги», сообщила пресс-служба Миндортранса РТ.

«Четыре автоматических пункта весогабаритного контроля расположены на 76,7 км автодороги Азеево — Черемшан-Шентала, на 1,2 км М7 — Мамадыш, на 10,3 км М7 — Бизяки и на 92,1 км дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат» — указывает пресс-служба. Также отмечается, что комплексы контроля будут введены в эксплуатацию в августе этого года.

По словам Министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова, новые комплексы дадут возможность определять размеры транспорта во время его свободного движения по дороге. Помимо прочего, система позволит выявлять скорость и контролировать траффик.