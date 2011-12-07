Аэропорт Казани признан одним из самых лучших по всему миру

Международный аэропорт «Казань» улучшил свою позицию в мировых рейтингах Skytrax 2021.

Так, согласно рейтингу, в категории «Лучшие аэропорты России и СНГ» казанский аэропорт занял 4 место, опередив тем самым московские. Также аэропорт разместился на 89 строчке в рейтинге «ТОП-100 аэропортов мира». Годом ранее он занимал в нем лишь 103 место.

Кроме того, аэропорт «Казань» включён в список «Выдающиеся аэропорты мира 2021 по противодействию COVID-19». По словам его гендиректора Сергея Романцова, этому поспособствовала большая работа: обновление навигации, усовершенствование работы мобильного приложения аэропорта, а также качества оказываемых и предлагаемых услуг.