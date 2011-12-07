Делегация Татарстана посетила День картофельного поля

Делегация из Татарстана во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Маратом Зяббаровым посетила Дмитровский округ в Подмосковье, где проходят ежегодный День картофельного поля Potato Russia 2021. Министра сопровождали его заместители Ильдус Габдрахманов и Рафаэль Фаттахов, генеральный директор АО "Татагролизинг" Азат Зиганшин, генеральный директор АО «Рацин» Денис Самодуров, а также руководители и специалисты хозяйств по выращиванию картофеля и овощей. Организатором мероприятия является ведущий производитель картофеля в Подмосковье - ООО «Дмитровские овощи».

На площадке мероприятия прошли деловые встречи, технические презентации, полевые демонстрации. Выставка в открытом поле – это платформа для профессионалов отрасли. Она охватывает всю цепочку, начиная с выбора сортов картофеля, техники и технологий для посадки, выращивания и уборки, очистки, транспортировки, погрузки, переработки и хранения овоща. машин производства компании Гримме и принятие участия в демо-показе данных машин

Также во время празднования любой желающий смог принять участие в турнире по скоростной очистке картофеля, и других викторинах и конкурсах по теме картофелеводства.