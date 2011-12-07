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В школах Татарстана профилактические меры против COVID-19 продлили до 2022 года

Меры безопасности будут действовать до 1 января.

В школах Татарстана профилактические меры против COVID-19 продлили до 1 января 2022 года, рассказала замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Занятия в новом учебном году будут проходить по прежнему формату: утренние фильтры учеников, разграничение перемен, соблюдение профилактических мер (уборка помещений, использование санитайзеров и вакцинация сотрудников).

При обнаружении очагов заболеваний в школах будут организованы противоэпидемические мероприятия.

Также в сентябре будет работать прививочная кампания против гриппа. В Роспотребнадзоре напомнили, что перед прививкой против гриппа необходимо сделать прививку от COVID-19.

КВ
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