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В Мамадыше открыли обновленный стадион-ипподром

Реконструкция объекта была реализована в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин совместно с главой Мамадышского района Анатолием Ивановым открыли в городе обновленный стадион-ипподром. Об этом пишет газета «Нократ».

В ходе мероприятия прошли соревнования по биатлону среди школьников, презентация детских садов и школ их представителями в костюмах из живых цветов и парад молодоженов, в котором приняли участие восемь пар.

Кроме того, глава района и председатель государственного совета республики посетили экспозицию краеведческого музея и прослушали рассказ об эволюции свадеб за последний век, после чего им подарили семейные права, подтверждающие их квалификацию в семейных вопросах. Мухаметшин со своей супругой Фаридой состоят в браке уже 50 лет, Анатолий и Маргарита Ивановы – 35 лет.

Сообщается, что реконструкция объекта была реализована на грантовые средства Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Также на выделенные деньги планируется отстроить продолжение набережной Вятки от устья реки Ошмы до спиртзавода.

КВ
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